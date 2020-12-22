В США произошло масштабное ДТП с участием 66 автомобилей. Все из-за сильного снегопада, который накрыл восточную часть страны, в частности, Пенсильванию.

Что известно о ДТП

Авария произошла 16 декабря на шоссе I-80 в Пенсильвании. Об этом сообщает American Truck Drivers. В ДТП попали 55 грузовиков и 11 легковушек.

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Машины заблокировало снегом. Поэтому трассу перекрыли на 18 часов. Неповрежденные машины смогли разъехаться только после уборки дороги. На видео, опубликованном в сети, видно, что машины будто оказались в снежном плену. Много грузовиков вылетели в кювет.

К слову, на дороге, где произошла авария, был небольшой слой снега. Однако в некоторых северо-восточных штатах Америки высота осадков достигала больше 1 метра.

Какие последствия аварии

Многие машины получили значительные повреждения. Кроме того, два человека погибли в результате масштабной аварии.

ДТП с участием 66 автомобилей США, смотрите видео: