Через снігопад у США зіткнулись 66 автівок: вражаюче відео
У США сталась масштабна ДТП за участю 66 автівок. Все через сильний снігопад, який накрив східну частину країни, зокрема, Пенсільванію.
Що відомо про ДТП
Аварія сталась 16 грудня на шосе І-80 у Пенсильванії. Про це повідомляє American Truck Drivers. У ДТП потрапили 55 вантажівок та 11 легковиків.
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Машини заблокувало снігом. Тож трасу перекрили на 18 годин. Неушкоджені машини змогли роз'їхатись тільки після прибирання дороги. На відео, оприлюдненому в мережі, видно, що автівки ніби опинились у сніжному полоні. Чимало вантажівок вилетіли у кювет.
До слова, на дорозі, де виникла аварія, був невеликий шар снігу. Проте у деяких північно-східних штатах Америки висота опадів сягала понад 1 метр.
Які наслідки аварії
Багато машин отримали значні пошкодження. Крім того, двоє людей загинули внаслідок масштабної аварії.
ДТП за участю 55 авто у США, дивіться відео:
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