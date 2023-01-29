После первой трагедии в Израиле пообещали увеличить количество разрешений на оружие для гражданских лиц. Об этом 28 января сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пообещавший дать "сильный, быстрый и точный" ответ на теракт.

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Увеличение количества разрешений оправдано

Такое решение Кабинет министров принял для того, чтобы гражданские имели возможность защищаться от уличных атак.

Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому сценарию,

– подчеркнул Нетаньяху.

Также мнениями о необходимости увеличения разрешений на оружие поделился ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что будет настаивать на таком решении, ведь увеличение количества разрешений на ношение и использование оружия вполне оправдано.

"Я хочу, чтобы оружие было на улицах. Я хочу, чтобы израильские граждане могли себя защитить", – сказал он.

Что известно о теракте возле синагоги

Вечером 27 января около 20:15 мужчина открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. После преступления он пытался скрыться на автомобиле, но правоохранителям удалось его ликвидировать.

Этот теракт стал самым большим по количеству жертв в Иерусалиме с 2008 года, а одной из его жертв была украинка.

Предполагается, что нападающий, который был жителем восточной части Иерусалима, был членом ХАМАСа. Это палестинское исламистское движение, которое Израиль признал террористическим. Отметим, что эта организация запрещена в США, Канаде, Великобритании, Евросоюзе, Японии, а также Иордании и Египте. Однако, по данным Reuters, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за стрельбу.

Отец стрелка, 21-летнего палестинца Хайре Алкама, сообщил, что его сын не был связан с боевиками.

В результате теракта в Израиле решили арестовать 42 подозреваемых, в частности, членов семьи стрелка. Нетаньяху заявил, что кабинет министров решил ввести санкции против семей нападающих.

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