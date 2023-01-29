Что известно о погибшей
Эта трагедия произошла в иерусалимском районе Неве-Яаков. Среди по меньшей мере семи погибших в результате теракта была и украинка Ирина Королева, которую признали шестой жертвой.
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Как сообщают израильские СМИ, она работала сторожем. По состоянию на утро 29 января информации о ее похоронах нет.
Отметим, что на трагедию отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших, а также подчеркнул, что террору не должно быть места в современном мире.
Детали трагедии в Иерусалиме
Теракт произошел вечером 27 января. В этот день террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. После преступления он пытался скрыться на автомобиле, но правоохранителям удалось его ликвидировать.
Впоследствии полиция Израиля установила, что нападающий, являвшийся жителем восточной части Иерусалима, был членом ХАМАСа. Это палестинское исламистское движение, которое Израиль признал террористическим. Отметим, что эта организация запрещена в США, Канаде, Великобритании, Евросоюзе, Японии, а также Иордании и Египте.
Последние теракты в мире
- К сожалению, этот теракт в Иерусалиме с начала 2023 года был не единственным. Уже 28 января в этом городе, в археологическом парке "город Давида", произошла еще одна стрельба. В результате пострадали 22-летний и 45-летний мужчины. В этот раз нападавшего также нейтрализовали. Как выяснилось, ему было всего 13 лет.
- Другой теракт со многими погибшими произошел 11 января в столице Афганистана. В Кабуле террорист-смертник взорвал себя у здания МИД, из-за чего было более 20 погибших и раненых.
- Еще одна трагедия могла произойти в начале января в Германии, однако правоохранители предотвратили теракт с применением сильных ядов.