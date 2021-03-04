В четверг, 4 февраля, из индийского Тадж-Махала эвакуировали более тысячи туристов. Причиной стало сообщение о заминировании монумента.

На место происшествия сразу прибыл отряд с собаками для обезвреживания бомбы.

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Полицейский Шив Рам Ядав рассказал, что сейчас специалисты обследуют территорию вокруг Тадж-Махала.

Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил мужчина и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала,

– заявил Ядав.

Однако, к счастью, бомбу так и не нашли. Зато личность горе-минера удалось установить очень быстро. Правоохранители заявили, что этот мужчина уже не впервые развлекается звонками с фейковыми новостями.

Мемориал вновь открыли для туристов.

Из Тадж-Махала эвакуировали туристов: смотрите видео

#Agra: Taj Mahal premises cleared for search operations by CISF and ASI after a call at police control room to blow up the monument. pic.twitter.com/tG56uIaNXr — TOI Agra (@TOIAgra) March 4, 2021

Taj Mahal premises in #Agra cleared for search operations by CISF and ASI after a call at police control room to blow up the monument. pic.twitter.com/39Lc4WJoET — TOI Agra (@TOIAgra) March 4, 2021

Что известно о Тадж-Махале