Из-за угрозы взрыва из Тадж-Махала эвакуировали 1000 туристов: видео
В четверг, 4 февраля, из индийского Тадж-Махала эвакуировали более тысячи туристов. Причиной стало сообщение о заминировании монумента.
Источник:Hindustantimes
На место происшествия сразу прибыл отряд с собаками для обезвреживания бомбы.
Заметьте В Германии прогремел взрыв в офисе Lidl: пакет со взрывчаткой доставили по почте – есть пострадавшие
Полицейский Шив Рам Ядав рассказал, что сейчас специалисты обследуют территорию вокруг Тадж-Махала.
Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил мужчина и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала,
– заявил Ядав.
Однако, к счастью, бомбу так и не нашли. Зато личность горе-минера удалось установить очень быстро. Правоохранители заявили, что этот мужчина уже не впервые развлекается звонками с фейковыми новостями.
Мемориал вновь открыли для туристов.
Из Тадж-Махала эвакуировали туристов: смотрите видео
Что известно о Тадж-Махале
- Тадж-Махал – визитная карточка Индии.
- Комплекс расположен в городе Агра на берегу реки Джамна.
- Великий могол Шах-Джахан построил его в память о своей жене Мумтаз-Махал, которая умерла во время родов.
Поделиться новостью