Через загрозу вибуху з Тадж-Махала евакуювали 1000 туристів: відео
У четвер, 4 лютого, з індійського Тадж-Махала евакуювали понад тисячу туристів. Причиною стало повідомлення про замінування монументу.
Джерело:Hindustantimes
На місце події відразу прибув загін із собаками для знешкодження бомби.
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Поліцейський Шив Рам Ядав розповів, що наразі фахівці обстежують територію навколо Тадж-Махала.
Ми отримали інформацію з диспетчерської, що їм зателефонував чоловік і сказав, що в Тадж-Махалі зберігається бомба, яка скоро вибухне. Перевірка безпеки проводиться навколо Тадж-Махала,
– заявив Ядав.
Однак, на щастя, бомбу так і не знайшли. Зате особу горе-мінера вдалося встановити дуже швидко. Правоохоронці заявили, що цей чоловік вже не вперше розважається дзвінками з фейковими новинами.
Меморіал знову відкрили для туристів.
З Тадж-Махала евакуювали туристів: дивіться відео
Що відомо про Тадж-Махал
- Тадж-Махал – візитівка Індії.
- Комплекс розташований у місті Аґра на березі річки Джамна.
- Великий могол Шах-Джахан збудував його на знак пошани власної дружини Мумтаз-Махал, яка померла під час пологів.
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