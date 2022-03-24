Из-за войны в Украине НАТО может оставить Столтенберга на новый срок – СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту дольше, чем предполагалось. Все из-за войны, которую Россия начала против Украины.

В сентябре 2022 года истекает срок пребывания Столтенберга в должности генсека НАТО. Однако на саммите 24 марта в Брюсселе могут обсудить ситуацию, когда он останется в должности еще на год. Или до окончания войны России против Украины.

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"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине нужна продолжительность. Нужно сохранить человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", – заявил польский дипломат в комментарии RMF FM.

Таким образом, в НАТО будут пытаться избежать ситуации, когда Альянс в критический момент возглавит новый человек.

Однако для этого должна быть единодушная поддержка всех стран-членов НАТО. Польша поддерживает идею продолжения пребывания Столтенберга в этой должности.

"Мы считаем, что Столтенберг до сих пор действовал по отношению к России мудро и настойчиво. У него большой опыт", – объяснил польский дипломат свою позицию.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Столтенберг должен был возглавить центральный банк Норвегии. Он экономист по образованию, а в 2000-2001 и 2005-2013 годах был премьер-министром Норвегии. Генеральным секретарем НАТО он стал в 2014 году.