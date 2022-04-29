Его предшественница Ангела Меркель и ее партия может вернуться к власти. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, это все из-за войны России против Украины.

Шольц в этом году вообще может уйти в отставку. И после того, когда Меркель имела самый длинный срок у власти, то у Шольца будет самый короткий,

– считает политолог.

Он подчеркнул, что в политических кругах уже продолжаются определенные обсуждения. Об этом заявляют и иностранные политические эксперты.

Германия о войне России против Украины