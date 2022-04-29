Натомість його попередниця Ангела Меркель та її партія може повернутись до влади. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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За його словами, це все через війну Росії проти України.

Шольц цього року взагалі може піти у відставку. І після того, коли Меркель мала найдовший термін при владі, то Шольц матиме найкоротший,

– вважає політолог.

Він наголосив, що у політичних колах щодо цього вже тривають певні обговорення. Про це також заявляють й іноземні політичні експерти.

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