Из-за введенных санкций в России срывается исполнение оборонного заказа

В России срывается исполнение оборонного заказа. Поскольку страна-агрессор не способна продолжать производство из-за роста цен на сырье, материалы и комплектующие.

В России срывается исполнение оборонного заказа

В главном управлении МО Украины рассказали, что в России срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

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В последние десятилетия военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным,

– говорится в сообщении.

Возвращение к моделям 60-лет

В Минобороны отметили, что ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" оккупанта стал завод КАМАЗ. Поскольку современные модели выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Из-за санкций там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".

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