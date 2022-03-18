Об этом на фейсбук-странице Генштаба ВСУ сообщили в ночь на 18 марта. Там объяснили, какой сейчас ситуация на Полесском направлении.

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Враг понес серьезные потери

Активных наступательных действий враг там не проводил. Основные усилия захватчики сосредоточили на удержании занятых ранее рубежей. При этом, они готовились к возможному наступлению на Киев.

О новом наступлении пока не говорится

Впрочем, в ближайшей перспективе – это невозможно. Ведь морально-психологическое состояние оккупантов является низким. Все из-за потерь, нанесенных нашими защитниками и отсутствия опытных командиров подразделений тактического звена.

Подступы к Киеву – под надежной обороной

17 марта генерал-полковник Александр Сырский, командующий обороной Киева, проверил подступы к городу. В частности – ситуацию на юго-западе. Он подчеркнул, что россиянам не удастся пройти в столицу.

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