Про це на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ повідомили у ніч проти 18 березня. Там пояснили, якою зараз є ситуація на Поліському напрямку.

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Ворог зазнав серйозних втрат

Активних наступальних дій ворог там не проводив. Основні зусилля загарбники зосередили на утриманні зайнятих раніше рубежів. При цьому, вони готувалися до можливого наступу на Київ.

Про новий наступ не мовиться

Втім, у найближчій перспективі – це неможливо. Адже морально-психологічний стан окупантів є низьким. Все через втрати, завдані нашими захисниками та відсутність досвідчених командирів підрозділів тактичної ланки.

Підступи до Києва – під надійною обороною

17 березня генерал-полковник Олександр Сирський, який командує обороною Києва, перевірив підступи до міста. Зокрема – ситуацію на південному заході. Він наголосив, що бойових дух військових ЗСУ – на високому рівні, а росіянам не вдасться пройти до столиці.

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