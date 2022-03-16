Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що оборона Києва – це наше стратегічне завдання. Про це військовий написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як влаштована оборона Києва

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що основне навантаження у столиці несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними пліч-о-пліч захищають Київ підрозділи:

сил територіальної оборони;

десантно-штурмових військ;

сил спеціальних операцій ЗСУ;

низка інших військових формувань України.

До слова, Валерій Залужний також наголосив, що до захисту столиці, окрім військовослужбовців, масово долучаються й самі містяни.

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