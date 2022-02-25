Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале "Укрзалізниці". Рассказываем, что известно о рейсе.

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Из Запорожья отправляется эвакуационный рейс: что известно

До 14:00 отправим эвакуационный рейс из Запорожья, можно подходить на вокзал, ситуация под контролем,

– говорится в сообщении.

Чтобы узнать детали по направлению движения, следует обратиться к начальнику поезда или дежурному по вокзалу. Укрзализныця настоятельно просит не публиковать геолокацию и графика.

Напомним, по состоянию на вечер 24 февраля, Укрзализныця эвакуировала уже 12 тысяч человек из Донбасса.

В "Укрзалізниці" отмечают, что будут продолжать работу в тех регионах, где это позволяет ситуация.