Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці. Розповідаємо, що відомо про рейс.
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З Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс: що відомо
До 14:00 відправимо евакуаційний рейс із Запоріжжя, можна підходити на вокзал, ситуація під контролем,
– йдеться у повідомленні.
Щоб дізнатися деталі щодо напрямку руху, варто звернутися до начальника поїзда або чергового по вокзалу. Укрзалізниця наполегливо просить не публікувати геолокацію та графікові деталі.
В Укрзалізниці зазначають, що будуть продовжувати роботу у тих регіонах, де це дозволяє ситуація.