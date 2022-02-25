Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці. Розповідаємо, що відомо про рейс.

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З Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс: що відомо

До 14:00 відправимо евакуаційний рейс із Запоріжжя, можна підходити на вокзал, ситуація під контролем,

– йдеться у повідомленні.

Щоб дізнатися деталі щодо напрямку руху, варто звернутися до начальника поїзда або чергового по вокзалу. Укрзалізниця наполегливо просить не публікувати геолокацію та графікові деталі.

Нагадаємо Станом на вечір 24 лютого, Укрзалізниця евакуювала вже 12 тисяч людей з Донбасу

В Укрзалізниці зазначають, що будуть продовжувати роботу у тих регіонах, де це дозволяє ситуація.