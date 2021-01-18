Над Каптолием в небе заметили дым: людей эвакуировали – видео
Над зданием Капитолия в Вашингтоне 18 января заметили дым. Это произошло за несколько часов до того, как в здании должна была состояться репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Часть людей из здания уже эвакуировали. Об этом в своем аккаунте в твиттере сообщил журналист Фрэнк Торп, сообщает NBC News.
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Детали инцидента
- Однако пожар был не в Капитолии.
- Огонь вспыхнул на локации неподалеку. По предварительным данным – под мостом.
- Пламя быстро потушили.
- Жертв или пострадавших, к счастью, нет.
В сети люди делятся кадрами с места происшествия.
Пожар неподалеку от Капитолия: смотрите видео
Дым над Капитолием: смотрите видео
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