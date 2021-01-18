Над зданием Капитолия в Вашингтоне 18 января заметили дым. Это произошло за несколько часов до того, как в здании должна была состояться репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Часть людей из здания уже эвакуировали. Об этом в своем аккаунте в твиттере сообщил журналист Фрэнк Торп, сообщает NBC News.

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Детали инцидента

Однако пожар был не в Капитолии.

Огонь вспыхнул на локации неподалеку. По предварительным данным – под мостом.

Пламя быстро потушили.

Жертв или пострадавших, к счастью, нет.

В сети люди делятся кадрами с места происшествия.

Пожар неподалеку от Капитолия: смотрите видео

В общем не Капитолий горит в Вашингтоне, а что-то под хайвеем недалеко от него. pic.twitter.com/m7rjRXtYxZ — Александр Коц (@sashakots) January 18, 2021

Дым над Капитолием: смотрите видео

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

Новость дополянется...