Над будівлею Капітолію у Вашингтоні 18 січня помітили дим. Це сталося за декілька годин до того, як у будівлі мала відбутися репетиція інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Частину людей із будівлі вже евакуювали. Про це у своєму акаунті в твітері повідомив журналіст Френк Торп, повідомляє NBC News. Актуально ФБР перед інавгурацією Байдена перевірить нацгвардійців: є побоювання бунтів Деталі інциденту Однак пожежа була не у Капітолії. Вогонь спалахнув на локації неподалік. За попередніми даними – під мостом. Полум'я швидко загасили. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає. У мережі люди діляться кадрами з місця події. Пожежа неподалік Капітолію: дивіться відео В общем не Капитолий горит в Вашингтоне, а что-то под хайвеем недалеко от него. pic.twitter.com/m7rjRXtYxZ — Александр Коц (@sashakots) January 18, 2021 Дим над Капітолієм: дивіться відео BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021 Новина доповнюється