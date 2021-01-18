Над Капітолієм у небі помітили дим: людей евакуювали – відео
Над будівлею Капітолію у Вашингтоні 18 січня помітили дим. Це сталося за декілька годин до того, як у будівлі мала відбутися репетиція інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Частину людей із будівлі вже евакуювали. Про це у своєму акаунті в твітері повідомив журналіст Френк Торп, повідомляє NBC News.
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Деталі інциденту
- Однак пожежа була не у Капітолії.
- Вогонь спалахнув на локації неподалік. За попередніми даними – під мостом.
- Полум'я швидко загасили.
- Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.
У мережі люди діляться кадрами з місця події.
Пожежа неподалік Капітолію: дивіться відео
Дим над Капітолієм: дивіться відео
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