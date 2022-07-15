В оперативном командовании "Юг" говорят, что в море – до сих пор штормовая погода. Это очевидная предпосылка для усиления минной опасности.

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Из-за шторма мины срывает с креплений

В непогоду мины срываются с креплений и дрейфуют. Они могут оказаться в прибрежных водах и даже на берегу.

️Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни,

– советуют военные.

Отметим, что 15 июля глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в области произошла трагедия. Человек решил покупаться в море и там наткнулся на мину. Она сдетонировала и привела к гибели человека.

Уже не в первый раз люди наталкиваются на мины

Это не первый раз люди игнорируют правила безопасности на побережье. Так в июне в Одесской области нашли экстремалов-ныряльщиков. Они, несмотря на военное положение и минную угрозу, решили половить моллюсков. Объяснения они уже давали сотрудникам СБУ.

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За несколько дней до этого трагедия произошла в Грибовке Одесской области. Мужчина отправился на пляж с семьей. Однако, когда он пошел "проверить" воду, то наткнулся на мину. Это стоило ему жизни.

Важно! Спасатели отмечают: купаться в Черном море и загорать на пляжах Одесщины строго запрещено.

Смотрите в видео – Братчук об ударах по Змеиному: