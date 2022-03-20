Люди все время скрывались в подвалах школы и детского сада. Рядом происходили боевые действия.

Важно Ночью из-за обстрела оккупантов в Харькове погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик

Полицейские 2 дня под обстрелами российских оккупантов вывозили жителей Золочевской общины. Теперь людям оказывают помощь волонтеры.

На Харьковщину отправят помощь

Из Харькова 20 марта отправят гуманитарные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань Туда хотят привезти продукты и лекарства.

Кстати – Вениславский назвал самые горячие точки по состоянию на 20 марта: