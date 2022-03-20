Люди весь час переховувались у підвалах школи і дитячого садка. Поряд відбувались бойові дії.
Важливо Вночі через обстріл окупантів у Харкові загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик
Поліцейські 2 дні під обстрілами російських окупантів вивозили мешканців Золочівської громади. Тепер людям надають допомогу волонтери.
На Харківщину відправлять допомогу
З Харкова 20 березня відправлять гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань. Туди хочуть привезти продукти та ліки.
До речі – Веніславський назвав найгарячіші точки станом на 20 березня: