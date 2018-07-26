Из аэропорта Харькова самолет вылетел без багажа пассажиров

Самолет вылетел из аэропорта Харькова в Италию оставив пассажирский багаж. Такое решение приняла авиакомпания.

Об этом сообщила пресс-служба харьковского аэропорта на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что пассажирский самолет следует за рейсом YE 5671 Харьков – Римини и осуществляется авиакомпанией Yanair.

По решению авиакомпании багаж пассажиров не был загружен в воздушное судно, поэтому, в настоящее время, остается в Международном аэропорту "Харьков". Авиакомпания ведет работу над тем, чтобы как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини,

– говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что над вопросом доставки багажа туристам к месту их пребывания работает туроператор.