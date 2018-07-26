З аеропорту Харкова літак вилетів без багажу пасажирів
Літак вилетів з аеропорту Харкова до Італії залишивши пасажирський багаж. Таке рішення прийняла авіакомпанія.
Про це повідомила прес-служба харківського аеропорту на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що пасажирський літак прямує за рейсом YE 5671 Харків – Ріміні та здійснюється авіакомпанією Yanair.
За рішенням авіакомпанії багаж пасажирів не був завантажений у повітряне судно, тому, у даний час, залишається у Міжнародному аеропорту "Харків". Авіакомпанія веде роботу над тим, щоб якомога швидше доставити багаж пасажирам у Ріміні,
– йдеться у повідомленні.
У авіакомпанії зауважили, що над питанням доправлення багажу туристам до місця їх перебування працює туроператор.