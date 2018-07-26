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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З аеропорту Харкова літак вилетів без багажу пасажирів

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Літак вилетів з Харкова до Італії без пасажирського багажа
Літак вилетів з Харкова до Італії без пасажирського багажа / Фото з відкритих джерел

Літак вилетів з аеропорту Харкова до Італії залишивши пасажирський багаж. Таке рішення прийняла авіакомпанія.

Про це повідомила прес-служба харківського аеропорту на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що пасажирський літак прямує за рейсом YE 5671 Харків – Ріміні та здійснюється авіакомпанією Yanair.

За рішенням авіакомпанії багаж пасажирів не був завантажений у повітряне судно, тому, у даний час, залишається у Міжнародному аеропорту "Харків". Авіакомпанія веде роботу над тим, щоб якомога швидше доставити багаж пасажирам у Ріміні,
– йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії зауважили, що над питанням доправлення багажу туристам до місця їх перебування працює туроператор.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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