Из аэропорта в США похитили пассажирский самолет: подробности
Из аэропорта Сиэтла похитили ближнемагистральный пассажирский турбовинтовой самолет Q400. Кражу совершил работник авиакомпании.
Он выбрал самолет без пассажиров на борту, информируют в Twitter аэропорта Сиэтла.
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Отмечается также, что работник одной из авиакомпаний на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту.
Известно, что самолет упал в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются. Также на данный момент неизвестна судьба пилота.
Источник: 24 канал
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