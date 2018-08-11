Из аэропорта в США похитили пассажирский самолет: подробности

Из аэропорта Сиэтла похитили ближнемагистральный пассажирский турбовинтовой самолет Q400. Кражу совершил работник авиакомпании.

Он выбрал самолет без пассажиров на борту, информируют в Twitter аэропорта Сиэтла.

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Отмечается также, что работник одной из авиакомпаний на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту.

Известно, что самолет упал в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются. Также на данный момент неизвестна судьба пилота.