08:13
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
  • вторник
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата

10 Читати новину українською
Вертолет с губернатором Паулу Хартуном разбился на футбольном поле
Вертолет с губернатором Паулу Хартуном разбился на футбольном поле / Фото из открытых источников

Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту-Санту потерпел крушение в пятницу 10 августа, сам губернатор Паулу Хартунга не пострадал.

Об этом сообщило издание Globo со ссылкой на пресс-службу местной власти.

Читайте также: В Европе продолжается масштабный забастовку Ryanair за всю историю: детали

По предварительным данным, вертолет потерпел катастрофу при посадке, врезавшись в футбольное поле в регионе Серрано штата Эспириту-Санту.

Причины аварии вертолета пока неизвестны. Рассматриваются две базовые версии: человеческий фактор и технические неисправности. Сейчас губернатор находится в своем загородном доме.

Напомним, в японской префектуре Гумма разбился спасательный вертолет, с которым накануне диспетчеры потеряли связь. Обломки авиационного транспортного средства нашли в горном лесу.

Теги: авиация Бразилия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
10 августа, 22:33 Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 августа, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 августа, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
10 августа, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
10 августа, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Китайский диссидент Ай Вэйвэй спародировал хит рэпера PSY
 25 октября 2012 , 13:20
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук