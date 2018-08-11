В Бразилии разбился вертолет с губернатором штата

Вертолет военной полиции с губернатором бразильского штата Эспириту-Санту потерпел крушение в пятницу 10 августа, сам губернатор Паулу Хартунга не пострадал.

Об этом сообщило издание Globo со ссылкой на пресс-службу местной власти.

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По предварительным данным, вертолет потерпел катастрофу при посадке, врезавшись в футбольное поле в регионе Серрано штата Эспириту-Санту.

Причины аварии вертолета пока неизвестны. Рассматриваются две базовые версии: человеческий фактор и технические неисправности. Сейчас губернатор находится в своем загородном доме.

Напомним, в японской префектуре Гумма разбился спасательный вертолет, с которым накануне диспетчеры потеряли связь. Обломки авиационного транспортного средства нашли в горном лесу.