В Японии разбился вертолет с 9 людьми на борту

В японской префектуре Гумма разбился спасательный вертолет, с которым накануне диспетчеры потеряли связь. Обломки авиационного транспортного средства нашли в горном лесу.

Экипаж должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма, Нагано и Ниигата, которые планировали открыть для туристов 11 августа, передает Kyodo.

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Отмечается, что примерно в 9:15 вертолет взлетел с аэродрома в городе Маебаши и через полчаса должен был вернуться назад, однако диспетчеры потеряли с ним связь в районе активного вулкана Кусацу-Сирано, который последний раз извергался в начале 2018 года.

Силы воздушной самообороны подтвердили, что правительственный спасательный вертолет префектуры с девятью людьми на борту разбился сегодня в районе главной японской горной вершины,

– говорится в сообщении, обнародованном Министерством транспорта Японии.