В Швейцарии разбился третий за неделю самолет

9 августа в аэропорту Берна разбился легкомоторный швейцарский самолет. Пока информации о жертвах нет.

Об этом сообщает The Lokal.

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Отмечается, что утром в аэропорт Берна были вызваны полицейские и экстренные службы из-за падения легкомоторного авиационного судна.

Самолет рухнул, когда находился на низкой высоте,

– заявил представитель полиции.

Он также отметил, что пока не имеет точной информации о количестве пострадавших.



По информации издания, из-за инцидента аэропорт Берна был закрыт в течение нескольких часов.

Напомним, что это уже третья за неделю авиакатастрофа в Швейцарии. Так, 5 августа сразу два самолета разбились в Швейцарских Альпах. На борту одного – находились 20 человек, на борту другого – 4. Все пассажиры погибли.