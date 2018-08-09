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В Швейцарии разбился третий за неделю самолет

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Аэропорт в Берне
Аэропорт в Берне / фото из открытых источников

9 августа в аэропорту Берна разбился легкомоторный швейцарский самолет. Пока информации о жертвах нет.

Об этом сообщает The Lokal.

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Отмечается, что утром в аэропорт Берна были вызваны полицейские и экстренные службы из-за падения легкомоторного авиационного судна.

Самолет рухнул, когда находился на низкой высоте,
– заявил представитель полиции.

Он также отметил, что пока не имеет точной информации о количестве пострадавших.

По информации издания, из-за инцидента аэропорт Берна был закрыт в течение нескольких часов.

Напомним, что это уже третья за неделю авиакатастрофа в Швейцарии. Так, 5 августа сразу два самолета разбились в Швейцарских Альпах. На борту одного – находились 20 человек, на борту другого – 4. Все пассажиры погибли.

Теги: авиация Швейцария
Источник: 24 Канал
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