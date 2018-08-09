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У Швейцарії розбився третій за тиждень літак

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Аеропорт у Берні
Аеропорт у Берні / фото з відкритих джерел

9 серпня в аеропорту Берна розбився легкомоторний швейцарський літак. Поки інформації про жертв немає.

Про це інформує The Lokal.

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Зазначається, що вранці до аеропорту Берна були викликані поліцейські та екстрені служби через падіння легкомоторного авіаційного судна.

Літак зазнав краху, коли перебував на низькій висоті,
– заявив речник поліції.

Він також зазначив, що поки не має точної інформації про кількість постраждалих.

За інформацією видання, через інцидент аеропорт Берна був закритий протягом декількох годин.

Нагадаємо, що це вже третя за тиждень авіакатастрофа у Швейцарії. Так, 5 серпня одразу два літаки розбилися у Швейцарських Альпах. На борту одного – перебували 20 людей, на борту іншого – 4. Усі пасажири загинули.

Теги: Швейцарія авіація
Джерело: 24 Канал
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