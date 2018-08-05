В горах Швейцарії розбився легкомоторний літак: загинула сім'я з чотирьох осіб

В суботу вранці, 4 серпня, у лісі неподалік швейцарської комуни Хергісвіль розбився легкомоторний літак в кабіні якого перебувала сім'я з чотирьох осіб.

Про це повідомили у прес-службі поліції кантону Нільдвальден.

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Внаслідок аварії судна загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей. Зазначається, що загиблі були членами однієї сім'ї.

У поліції зауважили, що легкомоторний літак впав у важкодоступній місцевості і загорівся. Для того щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося залучити пожежний вертоліт.

За даними поліції, літак прямував до Франції.

Наразі встановлюються обставини інциденту та встановлюються причини аварії.

Нагадаємо, в штаті Оклахома, неподалік міста Оклахома-Сіті сталася аварія легкомоторного літака, в ході якої загинуло п'ятеро осіб.