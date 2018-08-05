Страшна авіакатастрофа в Альпах: щонайменше 20 загиблих

5 серпня у Швейцарських Альпах розбився невеликий легкомоторний літак. Прогнозується, що щонайменше 20 осіб можуть стати жертвами катастрофи.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

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Місцева влада поки надає мало інформації щодо інциденту, проте відомо, що вінтажне авіасудно JU-52 авіакомпанії JU-Air зазнало катастрофи у кантоні Граубюнден, а саме на західному боці гори Піц Зегнас. Летіло воно з Локарно на півдіні країни до авіабази перевізника у Дюбендорфі, що у кантоні Цюрих.

За інформацією місцевих ЗМІ, на борту літака може розміститися до 20 осіб: 17 пасажирів, 2 пілоти та бортпровідник. Зазначається, усі місця було заброньовано. Водночас швейцарські журналісти переконують, що він розбився ущент і у результаті ніхто не вижив.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) 4 August 2018

Компанія JU-AIR уже підтвердила, що на борту перебували люди, однак точної цифри не вказала.

До слова, уламки літака було знайдено на висоті у 2450 метрів над рівнем моря, у місці, що є оточеним з усіх сторін піками.

Причину інциденту встановлює слідство. Крім того, на місці катастрофи розгорнуто рятувальну операцію за участю п’яти гелікоптерів, пише SwissInfo.



Наразі рятувальники на висоті у понад 2 тисячі метрів проводять рятувальну операцію

Також повітряний простір над місцем катастрофи закрито, а доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях заблоковано.

Як передають швейцарські інформаційні агенції, літак було сконструйовано у 1939 році. Саму ж авіакомпанію JU-Air було створено в 1982 році та вона наразі пропонує екскурсії та чартерні рейси на трьох таких літаках. Усіх їх було виведено з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Ці літаки ще неофіційно називають за прізвиськом "Тітонька Ю". Компанія наразі призупинила польоти.

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Літак часів Другої світової JU-52

Додамо, що ця авіакатастрофа трапилась всього за кілька годин після того, як у Альпах розбився невеликий літак із чотирма членами однієї родини: усі загинули.