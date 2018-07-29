У Швейцарії літак врізався в гору в Альпах: є жертви

У суботу, 28 липня, у Швейцарії легкомоторний літак зіткнувся з вершиною гори в Альпах. Жертвами авіакатастрофи стали 4 людей.

Про це повідомляє The Local із посиланням на поліцію у кантоні Вале.

"В результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика у Швейцарських Альпах загинули 4 людини", – мовиться у повідомленні.

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Правоохоронці уточнили, що в районі Дунан Пас на півдні країни було виявлено літак французької компанії "Робін", який вирушив із аеропорту Сіона для приватного польоту.

Рятувальники знайшли на місці аварії тіла пілота і трьох пасажирів.

Правоохоронці розслідують всі обставини авіакатастрофи та встановлюють особи загиблих.