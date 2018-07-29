У Швейцарії літак врізався в гору в Альпах: є жертви
У суботу, 28 липня, у Швейцарії легкомоторний літак зіткнувся з вершиною гори в Альпах. Жертвами авіакатастрофи стали 4 людей.
Про це повідомляє The Local із посиланням на поліцію у кантоні Вале.
"В результаті зіткнення легкомоторного літака з вершиною гірського льодовика у Швейцарських Альпах загинули 4 людини", – мовиться у повідомленні.
Читайте також: Блискавка влучила в літак, що прямував до Росії
Правоохоронці уточнили, що в районі Дунан Пас на півдні країни було виявлено літак французької компанії "Робін", який вирушив із аеропорту Сіона для приватного польоту.
Рятувальники знайшли на місці аварії тіла пілота і трьох пасажирів.
Правоохоронці розслідують всі обставини авіакатастрофи та встановлюють особи загиблих.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії26 лютого 2015 , 08:03
Після привселюдного ігнору Меланія Трамп вирішила помиритись з чоловіком у храмі: фото25 травня 2017 , 19:09
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00