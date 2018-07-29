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В Швейцарии самолет врезался в гору в Альпах: есть жертвы

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В Швейцарии самолет врезался в гору
В Швейцарии самолет врезался в гору / Иллюстративное фото

В субботу, 28 июля, в Швейцарии легкомоторный самолет столкнулся с вершиной горы в Альпах. Жертвами авиакатастрофы стали 4 человека.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на полицию в кантоне Вале.

"В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли 4 человека", – говорится в сообщении.

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Правоохранители уточнили, что в районе Дунан Пас на юге страны был обнаружен самолет французской компании "Робин", который отправился из аэропорта Сиона для частного полета.

Спасатели нашли на месте аварии тела пилота и трех пассажиров.

Правоохранители расследуют все обстоятельства авиакатастрофы и устанавливают личности погибших.

Теги: Европа Жертвы Аварии и ДТП авиация Швейцария
Источник: 24 Канал
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