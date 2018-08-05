Страшная авиакатастрофа в Альпах: минимум 20 погибших

5 августа в Швейцарских Альпах разбился небольшой легкомоторный самолет. Прогнозируется, что по меньшей мере 20 человек могут стать жертвами катастрофы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Местные власти пока дают мало информации относительно инцидента, но известно, что винтажное авиасудно JU-52 авиакомпании JU-Air потерпело крушение в кантоне Граубюнден, а именно на западной стороне горы Пиц Зегнас. Летело оно из Локарно на юге страны до авиабазы перевозчика в Дюбендорфе, что в кантоне Цюрих.

По информации местных СМИ, на борту самолета может разместиться до 20 человек: 17 пассажиров, 2 пилота и бортпроводник. Отмечается, все места были забронированы. В то же время швейцарские журналисты уверяют, что он разбился вдребезги и в результате никто не выжил.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) 4 August 2018

Компания JU-AIR уже подтвердила, что на борту находились люди, однако точной цифры не указала.

К слову, обломки самолета были найдены на высоте в 2450 метров над уровнем моря, в месте, что является окруженным со всех сторон пиками.

Причину инцидента устанавливает следствие. Кроме того, на месте катастрофы развернута спасательная операция с участием пяти вертолетов, пишет SwissInfo.



Сейчас спасатели на высоте более 2 тысячи метров проводят спасательную операцию

Также воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, а доступ к популярным туристическим маршрутам в окрестностях заблокирован.

Как передают швейцарские информационные агентства, самолет был сконструирован в 1939 году. Сама же авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и она сейчас предлагает экскурсии и чартерные рейсы на трех таких самолетах. Всех их было выведено из эксплуатации швейцарских военно-воздушных сил. Эти самолеты еще неофициально называют за прозвищем "Тетушка Ю". Компания пока приостановила полеты.

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Самолет времен Второй мировой JU-52

Добавим, что эта авиакатастрофа произошла всего за несколько часов после того, как в Альпах разбился небольшой самолет с четырьмя членами одной семьи: все погибли.