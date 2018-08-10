У Японії розбився гелікоптер із 9 людьми на борту

У японській префектурі Гумма розбився рятувальний гелікоптер, з яким напередодні диспетчери втратили зв'язок. Уламки авіаційного транспортного засобу знайшли у гірському лісі.

Екіпаж мав з повітря оглянути стан гірських стежок на межі префектур Гумма, Нагано і Ніїгата, які плануви відкрити для туристів 11 серпня, передає Kyodo.

Читайте також: У Швейцарії розбився третій за тиждень літак

Зазначається, що приблизно о 9:15 вертоліт злетів з аеродрома у місті Маебаші і за півгодини мав повернутися назад, проте диспетчери втратили з ним зв'язок в районі активного вулкана Кусацу-Сиране, який востаннє вивергався на початку 2018 року.

Сили повітряної самооборони підтвердили, що урядовий рятувальний гелікоптер префектури з дев'ятьма людьми на борту розбився сьогодні в районі головної японської гірської вершини,

– йдеться у повідомленні, оприлюдненому Міністерством транспорту Японії.