У Бразилії розбився вертоліт з губернатором штату

Вертоліт військової поліції з губернатором бразильського штату Еспіріту-Санту зазнав аварії в п'ятницю 10 серпня, сам губернатор Паулу Хартунг не постраждав.

Про це повідомило видання Globo з посиланням на прес-службу місцевої влади.

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За попередніми даними, вертоліт зазнав катастрофи при посадці, врізавшись в футбольне поле в регіоні Серрано штату Еспіріту-Санту.

Причини аварії вертольота наразі невідомі. Розглядаються дві базові версії: людський фактор та технічні несправності. Зараз губернатор перебуває у своєму заміському будинку.

Нагадаємо, у японській префектурі Гумма розбився рятувальний гелікоптер, з яким напередодні диспетчери втратили зв'язок. Уламки авіаційного транспортного засобу знайшли у гірському лісі.