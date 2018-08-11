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Із аеропорту у США викрали пасажирський літак: подробиці

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У США працівник аеропорту викрав пасажирський літак
У США працівник аеропорту викрав пасажирський літак / фото з відкритих джерел

Із аеропорту Сіетла викрали близькомагістральний пасажирський турбогвинтовий літак Q400. Крадіжку здійснив працівник авіакомпанії.

Він обрав літак без пасажирів на борту, інформують у Twitter аеропорту Сіетла.

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Зазначається також, що працівник однієї з авіакомпаній на літаку Q400 перевізника Horizon Air здійснив несанкціонований виліт без пасажирів на борту. 

Відомо, що літак впав у затоці Пьюджет. На місце інциденту попрямували бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту наразі з'ясовуються. Також на цей момент невідома доля пілота.

 

Теги: авіація Новини США
Джерело: 24 канал
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