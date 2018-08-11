Із аеропорту у США викрали пасажирський літак: подробиці
Із аеропорту Сіетла викрали близькомагістральний пасажирський турбогвинтовий літак Q400. Крадіжку здійснив працівник авіакомпанії.
Він обрав літак без пасажирів на борту, інформують у Twitter аеропорту Сіетла.
Читайте також: У Бразилії розбився вертоліт з губернатором штату
Зазначається також, що працівник однієї з авіакомпаній на літаку Q400 перевізника Horizon Air здійснив несанкціонований виліт без пасажирів на борту.
Відомо, що літак впав у затоці Пьюджет. На місце інциденту попрямували бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту наразі з'ясовуються. Також на цей момент невідома доля пілота.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Чоловік загинув при спробі пограбування автомата з презервативами29 грудня 2015 , 07:16
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot12 лютого 2015 , 01:38
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00