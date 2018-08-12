Из Чернобыльской зоны пытались вывезти опасный груз

Пограничники вместе с полицией обнаружили двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны металлолом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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На "охотников за металлом" составлены административные документы за нарушение радиационной безопасности.

"Так, по информации пограничников отделения инспекторов пограничной службы "Млачевка" отдела "Иванков" правоохранители обнаружили двух жителей города Коростень, которые на автомобиле "ВАЗ" перевозили с запрещенной зоны почти 100 килограммов металлолома. Металл мужчины получали путем сбора в заброшенных зданиях и выкапывания из-под земли", – говорится в сообщении.



Граждане пытались вывезти из Чернобыльской зоны металлолом



На автомобиле "ВАЗ" вывозили из запрещенной зоны почти 100 килограммов металла

Обнаруженный металлолом