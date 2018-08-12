На Сумщине пограничники со стрельбой остановили УАЗ из России: видео

В воскресенье, 12 августа, на Сумщине пограничники еле остановили машину из России. Произошло это в районе населенного пункта Грабовское.

Пограничный патруль заметил УАЗ, который двигался в сторону Украины, сообщили в службе.

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На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался наехать на пограничника. Чтобы все-таки остановить машину, силовики сделали несколько выстрелов в воздух. Но это не помогло. Тогда открыли огонь по машине.

Только когда повредили колесо, ее водитель понял, что не уйдет, он покинул машину и бросился наутек. Бежал успешно, ведь до сих пор ищут.

В грузовике пограничники обнаружили большое количество верхней одежды – шубы и куртки. А еще коробки с бижутерией и часами. Вероятно, все это было контрабандой.

Водитель не задержан. Он оставил транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности,

– прокомментировал начальник пресс-службы Сумского пограничного отряда Роман Ткач.