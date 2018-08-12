17:22
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Сумщине пограничники со стрельбой остановили УАЗ из России: видео

427 Читати новину українською

В воскресенье, 12 августа, на Сумщине пограничники еле остановили машину из России. Произошло это в районе населенного пункта Грабовское.

Пограничный патруль заметил УАЗ, который двигался в сторону Украины, сообщили в службе.

Читайте также: Нелегальные мигранты чаще всего хотят попасть в Румынию, Венгрию и Польшу, – ГПСУ

На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался наехать на пограничника. Чтобы все-таки остановить машину, силовики сделали несколько выстрелов в воздух. Но это не помогло. Тогда открыли огонь по машине.

Только когда повредили колесо, ее водитель понял, что не уйдет, он покинул машину и бросился наутек. Бежал успешно, ведь до сих пор ищут.

В грузовике пограничники обнаружили большое количество верхней одежды – шубы и куртки. А еще коробки с бижутерией и часами. Вероятно, все это было контрабандой.

Водитель не задержан. Он оставил транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности,
– прокомментировал начальник пресс-службы Сумского пограничного отряда Роман Ткач.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 14:06 Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сегодня, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Novichok 2018: украинский художник точно изобразил истинное лицо ЧМ-2018 в России
 5 июня , 12:33
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Украинский нападающий "Гранады" получил тяжелую травму
 18 февраля 2017 , 20:20
Игорь Суркис: Если Мариуполь попадет в первую шестерку, то я снова буду требовать гарантий безопасности
 25 февраля , 22:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук