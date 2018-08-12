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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Сумщині прикордонники зі стріляниною зупинили УАЗ із Росії: відео

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У неділю, 12 серпня, на Сумщині прикордонники ледь зупинили машину із Росії. Сталося це в районі населеного пункту Грабовське.

Прикордонний патруль помітив УАЗ, що рухався в бік України, повідомили у службі.

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На вимогу зупинитися водій не відреагував і намагався наїхати на прикордонника. Аби все-таки зупинити автівку, силовики зробили кілька пострілів у повітря. Але це не допомогло. Тоді відкрили вогонь по автівці.

Лише коли пошкодили колесо, її кермувальник зрозумів, що не втече, він покинув машину і кинувся навтьоки. Втік успішно, адже його досі шукають.

У вантажівці прикордонники знайшли чималу кількість верхнього одягу – шуби та куртки. А ще коробки з біжутерією та годинниками. Тож, ймовірно, все це було контрабандою.

Водія не затримано. Він залишив транспортний засіб і зник у невідомому напрямку. Наразі тривають оперативно-пошукові заходи встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності,
– прокоментував начальник прес-служби Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

Теги: Новини України Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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