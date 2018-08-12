На Сумщині прикордонники зі стріляниною зупинили УАЗ із Росії: відео

У неділю, 12 серпня, на Сумщині прикордонники ледь зупинили машину із Росії. Сталося це в районі населеного пункту Грабовське.

Прикордонний патруль помітив УАЗ, що рухався в бік України, повідомили у службі.

Читайте також: Нелегальні мігранти найчастіше хочуть потрапити до Румунії, Угорщини та Польщі, – ДПСУ

На вимогу зупинитися водій не відреагував і намагався наїхати на прикордонника. Аби все-таки зупинити автівку, силовики зробили кілька пострілів у повітря. Але це не допомогло. Тоді відкрили вогонь по автівці.

Лише коли пошкодили колесо, її кермувальник зрозумів, що не втече, він покинув машину і кинувся навтьоки. Втік успішно, адже його досі шукають.

У вантажівці прикордонники знайшли чималу кількість верхнього одягу – шуби та куртки. А ще коробки з біжутерією та годинниками. Тож, ймовірно, все це було контрабандою.

Водія не затримано. Він залишив транспортний засіб і зник у невідомому напрямку. Наразі тривають оперативно-пошукові заходи встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності,

– прокоментував начальник прес-служби Сумського прикордонного загону Роман Ткач.