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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нелегальні мігранти найчастіше хочуть потрапити до Румунії, Угорщини та Польщі, – ДПСУ

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У липні кількість нелегальних мігрантів зросла на 3%
У липні кількість нелегальних мігрантів зросла на 3% / unian.ua

Загальна кількість затриманих на кордоні нелегальних мігрантів у липні зросла на 3% у порівнянні з активним червнем. Упродовж минулого місяця затримано 240 "мандрівників".

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

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Із загальної кількості порушників за незаконний перетин державного кордону прикордонним відомством затримано 144 мігранти, тоді як у червні кількість затриманих становила 98 осіб. За останні три роки це найбільш активний липень
– йдеться у повідомленні.

Найбільше охоронці кордону затримували нелегальних мігрантів на кордоні з Румунією (збільшення у порівнянні з червнем у 3,5 рази), Угорщиною (збільшення у 2,5 рази) та Польщею (збільшення на 43%).

Серед "шукачів щастя" в інших країнах переважно є громадяни В’єтнаму, яких затримано майже 40 осіб, Бангладеш та Пакистану – по 17 осіб, а також вихідці з Іраку, Шрі-Ланки, Молдови, Росії, Марокко, Монголії, Індії, Ірану, Еритреї, Афганістану та Туреччини.

Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Іммігранти
Джерело: 24 Канал
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