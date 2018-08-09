Скільки людей перетнуло кордон з окупованим Кримом у липні: офіційні дані

Протягом липня 2018 року адміністративний кордон Херсонської області і окупованій Автономної Республіки Крим перетнули в обох напрямках 349 тисяч 528 чоловік і 53 тисяч 276 транспортних засобів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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"Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування сімей, закупівлі необхідних товарів і послуг, а також оформлення документів", – зазначають у відомстві.

Зокрема, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" у напрямку Херсонської області в липні проїхали 83 тисячі 832 людини і 14 тисячі 450 одиниць транспортних засобів, у напрямку Криму – 90 тисяч 977 чоловік і 14 тисяч 745 одиниць транспортних засобів.

Порівняно з червнем поточного року, кількість перетинів адмінкордону збільшилися на 35,76%, зазначають у МінТОТ.