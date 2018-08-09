Це не екологічна катастрофа: що насправді відбувається в Криму

В окупованому Російською Федерацією Криму насправді немає екологічної катастрофи і він не засихає, як про це говорять. Півострів лише повертається до свого природного стану.

Про це заявив Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Прямому".

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Він зазначив, що про жахливу екологічну катастрофу на півострові розповідає дуже "велика кількість корисних ідіотів і проплачених людей, які ходять по Україні". Зокрема, за словами Бабіна, це блогери і навіть окремі посадовці.

Це російська пропаганда, яка має бути фоном для того, щоб ми дали воду. Там за визначенням немає екологічної катастрофи, бо Північнокримський канал – це штучна споруда. Це не природний об’єкт. Якщо ми навіть уявимо, що там змінилася ситуація з середовищем. Це просто повернення до природного стану. Не розповідайте нам про екологічну катастрофу,

– заявив чиновник.

Представник Порошенка підкреслив, що через перекриття каналу в Росії-агресора з'явилися серйозні економічні проблеми.

"Але, як влучно сказав президент України Петро Порошенко, давайте зробимо Крим токсичним для росіян. І це якраз те, що ми маємо зробити. Якщо Росія там не може займатися товарним тваринництвом і вирощуванням твердих сортів пшениці – я від цього проблеми не відчуваю. Якщо Росія сьогодні не може на підприємствах Північного Криму розгортати виробництво товарів подвійного значення – вибачте, а це зокрема титан для ядерних човнів і це зокрема продукція, яка є складовою хімічної зброї – я від цього проблем не відчуваю. І якщо окремі українські "правозахисники" від цього відчувають проблеми, то нехай їх відчувають там, де вони мають бути, а не з нами – з тими, хто звільняє півострів. А він буде звільнений", – наголосив Бабін.

Нагадаємо, нещодавно у Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Згодом, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.