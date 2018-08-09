Это не экологическая катастрофа: что на самом деле происходит в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму на самом деле нет экологической катастрофы и он не засыхает, как об этом говорят. Полуостров просто возвращается к своему естественному состоянию.

Об этом заявил Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Прямому".

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Он отметил, что об ужасной экологической катастрофе на полуострове рассказывает очень "большое количество корыстных идиотов и проплаченных людей, которые ходят по Украине". В частности, по словам Бабина, это блоггеры и даже отдельные должностные лица.

Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду. Там по определению нет экологической катастрофы, поскольку Северо-Крымский канал – это искусственное сооружение. Это не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой. Это просто возвращение к естественному состоянию. Не рассказывайте нам об экологической катастрофе,

– заявил чиновник.

Представитель Порошенко подчеркнул, что из-за перекрытия канала у России-агрессора появились серьезные экономические проблемы.



"Но, как метко сказал президент Украины Петр Порошенко, давайте сделаем Крым токсичным для россиян. И это как раз то, что мы должны сделать. Если Россия там не может заниматься товарным животноводством и выращиванием твердых сортов пшеницы – я от этого проблемы не чувствую. Если Россия сегодня не может на предприятиях Северного Крыма разворачивать производство товаров двойного значения – простите, а это в частности титан для ядерных лодок и это в том числе продукция, которая является составной химического оружия – я от этого проблем не испытываю. И если отдельные украинские "правозащитники" от этого испытывают проблемы, то пусть их чувствуют там, где они должны быть, а не с нами – с теми, кто освобождает полуостров. А он будет освобожден", – подчеркнул Бабин.

Напомним, недавно в Крыму пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.



Впоследствии, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.