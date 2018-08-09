Сколько людей пересекли границу с оккупированным Крымом в июле: официальные данные

В течение июля 2018 года административную границу Херсонской области и оккупированной Автономной Республики Крым пересекли в обоих направлениях 349 тысяч 528 человек и 53 тысячи 276 транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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"Граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов", – отмечают в ведомстве.

В частности, через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" в направлении Херсонской области в июле проехали 83 тысячи 832 человека и 14 тысяч 450 единиц транспортных средств, в направлении Крыма – 90 тысяч 977 человек и 14 тысяч 745 единиц транспортных средств.

По сравнению с июнем текущего года, количество пересечений админграницы увеличилось на 35,76%, отмечают в МинВОТ.