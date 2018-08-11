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Нелегальные мигранты чаще всего хотят попасть в Румынию, Венгрию и Польшу, – ГПСУ

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В июле количество нелегальных мигрантов выросло на 3%
В июле количество нелегальных мигрантов выросло на 3% / unian.ua

Общее количество задержанных на границе нелегальных мигрантов в июле выросла на 3% по сравнению с активным июнем. В течение прошлого месяца задержано 240 "путешественников".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Из общего количества нарушителей за незаконное пересечение государственной границы пограничным ведомством задержаны 144 мигрантов, тогда как в июне количество задержанных составляло 98 человек. За последние три года это самый активный июль
– говорится в сообщении.

Больше всего пограничники задерживали нелегальных мигрантов на границе с Румынией (увеличение по сравнению с июнем в 3,5 раза), Венгрией (увеличение в 2,5 раза) и Польшей (увеличение на 43%).

Среди "искателей счастья" в других странах преимущественно являются граждане Вьетнама, задержанных почти 40 человек, Бангладеша и Пакистана – по 17 человек, а также выходцы из Ирака, Шри-Ланки, Молдовы, России, Марокко, Монголии, Индии, Ирана, Эритреи, Афганистана и Турции.

Теги: Новости Украины Новости политики Иммигранты Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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