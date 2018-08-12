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Із Чорнобильської зони намагались вивезти небезпечний вантаж

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Із Чорнобильської зони намагались вивезти небезпечний вантаж
/ Держприкордонслужба

Прикордонники разом з поліцією виявили двох громадян України, які намагались вивезти з Чорнобильської зони металобрухт.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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На "мисливців за металом" складено адміністративні документи за порушення радіаційної безпеки.

"Так, за інформацією прикордонників відділення інспекторів прикордонної служби "Млачівка" відділу "Іванків" правоохоронці виявили двох жителів міста Коростень, які на автомобілі "ВАЗ" перевозили із забороненої зони майже 100 кілограмів металобрухту. Метал чоловіки здобували шляхом збирання в закинутих будівлях та викопування з-під землі", – йдеться у повідомленні.


Громадяни намагалися вивезти з Чорнобильської зони металобрухт


На автомобілі "ВАЗ" перевозили із забороненої зони майже 100 кілограмів металу


Виявлений металобрухт

Теги: Новини України Держприкордонслужба Чорнобиль Поліція
Джерело: 24 Канал
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