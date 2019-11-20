Из дома, где родился Гитлер, сделают отделение полиции

В доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер, сделают полицейский участок. Для этого трехэтажное здание в городе Браунау-на-Инне, что в Австрии, полностью перепроектируют.

А все для того, чтобы ничто в нем не перекликалось с национал-социализмом, сообщает Die Press.

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МВД уже объявило конкурс для архитекторов со всего ЕС, чтобы найти лучший вариант для будущей постройки. Его результаты объявят в первой половине 2020 года.



Дом Гитлера в Австрии

Интересно, что бывшая владелица дома получила отступные в размере 812 тысяч евро.

Что еще известно об этом доме?

Нацистский диктатор Адольф Гитлер родился в 1889 году в квартире на верхнем этаже здания. Жил там на протяжении первых месяцев жизни, затем вместе с родителями переехал в немецкий город Пассау. В австрийском доме в разные годы была библиотека, школа, мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. Три года назад здание национализировали.