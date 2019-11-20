09:26
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
      Вєсті.UA
      19:49, 19 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Из дома, где родился Гитлер, сделают отделение полиции

      38 Читати новину українською
      Нацистский диктатор Адольф Гитлер / thesun.co.uk

      В доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер, сделают полицейский участок. Для этого трехэтажное здание в городе Браунау-на-Инне, что в Австрии, полностью перепроектируют.

      А все для того, чтобы ничто в нем не перекликалось с национал-социализмом, сообщает Die Press.

      Интересно! Нижнее жены Гитлера продали на аукционе за немаленькую сумму: фото раритетного комплекта

      МВД уже объявило конкурс для архитекторов со всего ЕС, чтобы найти лучший вариант для будущей постройки. Его результаты объявят в первой половине 2020 года.

      Будинок Гітлеоа в Австрії
      Дом Гитлера в Австрии

      Интересно, что бывшая владелица дома получила отступные в размере 812 тысяч евро.

      Что еще известно об этом доме?
      Нацистский диктатор Адольф Гитлер родился в 1889 году в квартире на верхнем этаже здания. Жил там на протяжении первых месяцев жизни, затем вместе с родителями переехал в немецкий город Пассау. В австрийском доме в разные годы была библиотека, школа, мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. Три года назад здание национализировали.

      Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
      сегодня
      1937
      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Австрия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно
      сегодня , 09:01 Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно
      Євгенія Мазур 41
      Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      сегодня , 09:00 Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
      Блог Медіа 352
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      19 ноября , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      236
      Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль
      сегодня , 08:29 Я не тот персонаж, который будет дружить с Россией, – эксклюзивное интервью с Зеркаль
      Аліса Юрченко 523
      Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      сегодня , 08:01 Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения
      Емал Набі 994
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук