З будинку, де народився Гітлер, зроблять відділення поліції

У будинку, де народився лідер Третього рейху Адольф Гітлер, зроблять поліцейський відділок. Для цього триповерхову будівлю у місті Браунау-на-Інні, що в Австрії, повністю перепроектують.

А все для того, щоб ніщо у ній не перегукувалось із націонал-соціалізмом, повідомляє Die Press.

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МВС вже оголосило конкурс для архітекторів з усього ЄС, щоб знайти найкращий варіант для майбутньої споруди. Його результати оголосять у першій половині 2020 року.



Будинок Гітлера в Австрії

Цікаво, що колишня власниця будинку отримала відступні у розмірі 812 тисяч євро.

Що ще відомо про цей будинок?Нацистський диктатор Адольф Гітлер народився у 1889 році у квартирі на верхньому поверсі будівлі. Мешкав там упродовж перших місяців життя, потім разом з батьками переїхав до німецького міста Пассау. У австрійському домі у різні роки була бібліотека, школа, майстерня та культурний центр для людей з особливостями здоров'я. Три роки тому споруду націоналізували.