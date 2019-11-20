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      З будинку, де народився Гітлер, зроблять відділення поліції

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      Нацистський диктатор Адольф Гітлер / thesun.co.uk

      У будинку, де народився лідер Третього рейху Адольф Гітлер, зроблять поліцейський відділок. Для цього триповерхову будівлю у місті Браунау-на-Інні, що в Австрії, повністю перепроектують.

      А все для того, щоб ніщо у ній не перегукувалось із націонал-соціалізмом, повідомляє Die Press.

      Цікаво! Спіднє дружини Гітлера продали на аукціоні за чималеньку суму: фото раритетного комплекту

      МВС вже оголосило конкурс для архітекторів з усього ЄС, щоб знайти найкращий варіант для майбутньої споруди. Його результати оголосять у першій половині 2020 року.

      Будинок Гітлеоа в Австрії
      Будинок Гітлера в Австрії

      Цікаво, що колишня власниця будинку отримала відступні у розмірі 812 тисяч євро.

      Що ще відомо про цей будинок?Нацистський диктатор Адольф Гітлер народився у 1889 році у квартирі на верхньому поверсі будівлі. Мешкав там упродовж перших місяців життя, потім разом з батьками переїхав до німецького міста Пассау. У австрійському домі у різні роки була бібліотека, школа, майстерня та культурний центр для людей з особливостями здоров'я. Три роки тому споруду націоналізували.

      Путін полюбляв зіпсувати повітря в автобусі і вистрибнути, – російський каскадер
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Австрія
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