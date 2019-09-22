Спіднє дружини Гітлера продали на аукціоні за чималеньку суму: фото раритетного комплекту

Білизна Єви Браун обійшлася поціновувачу в 7,5 тисяч доларів. Хто придбав спіднє дружини диктатора – невідомо, втім, лот виставляли на аукціоні у Великій Британії.

Комплект складався із шовкових трусів (3700 фунтів стерлінгів) та нічної сорочки (2600 фунтів стерлінгів) Єви Браун. Про це інформує CNN.

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На білизні збереглася етикетка, на якій зазначено, що вони були зроблені в 1944 році в Баварії. Спочатку аукціонний будинок Humbert & Ellis сподівався отримати за білизну Єви Браун по 800 фунтів стерлінгів. Однак на аукціоні виник ажіотаж, і ціна лотів піднялася аж в сім разів.





Білизна Єви Браун/ фото house Humbert & Ellis

Хто заплатив такі гроші за спіднє дружини Гітлера – невідомо. Гроші надійшли анонімно, покупець зробив ставку телефоном.

Хто така Єва Браун? Вона була коханкою Гітлера, а згодом і дружиною. Вона вийшла за нього заміж у 1945 році і померла, скоївши з ним самогубство, наступного дня після їхнього одруження.



Єва Браун поруч із Адольфом Гітлером

Також на аукціоні продали золотий браслет зі свастикою і портретом Гітлера. Він належав дружині нацистського лідера Германа Герінга. За аксесуар віддали 1850 фунтів.

Цікаво, що на предмети побуту й артефакти нацистів існує багаторічний попит. Продаж нацистських пам’яток у Великій Британії не є незаконним, але деякі аукціонні будинки відмовляються продавати такі об’єкти.