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      Спіднє дружини Гітлера продали на аукціоні за чималеньку суму: фото раритетного комплекту

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      Білизну Єви Браун продали на аукціоні
      Білизну Єви Браун продали на аукціоні / house Humbert & Ellis

      Білизна Єви Браун обійшлася поціновувачу в 7,5 тисяч доларів. Хто придбав спіднє дружини диктатора – невідомо, втім, лот виставляли на аукціоні у Великій Британії.

      Комплект складався із шовкових трусів (3700 фунтів стерлінгів) та нічної сорочки (2600 фунтів стерлінгів) Єви Браун. Про це інформує CNN.

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      На білизні збереглася етикетка, на якій зазначено, що вони були зроблені в 1944 році в Баварії. Спочатку аукціонний будинок Humbert & Ellis сподівався отримати за білизну Єви Браун по 800 фунтів стерлінгів. Однак на аукціоні виник ажіотаж, і ціна лотів піднялася аж в сім разів.

      труси Єви Браун Гітлер
      білизна Єви Браун
      Білизна Єви Браун/ фото house Humbert & Ellis

      Хто заплатив такі гроші за спіднє дружини Гітлера – невідомо. Гроші надійшли анонімно, покупець зробив ставку телефоном.

      Хто така Єва Браун? Вона була коханкою Гітлера, а згодом і дружиною. Вона вийшла за нього заміж у 1945 році і померла, скоївши з ним самогубство, наступного дня після їхнього одруження.
      Єва Браун Адольф Гітлер
      Єва Браун поруч із Адольфом Гітлером

      Також на аукціоні продали золотий браслет зі свастикою і портретом Гітлера. Він належав дружині нацистського лідера Германа Герінга. За аксесуар віддали 1850 фунтів.

      Цікаво, що на предмети побуту й артефакти нацистів існує багаторічний попит. Продаж нацистських пам’яток у Великій Британії не є незаконним, але деякі аукціонні будинки відмовляються продавати такі об’єкти.

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      Теги: Курйозні новини Гроші Історія Великобританія Аукціон
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