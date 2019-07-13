Меркель назвала замах на вбивство Гітлера зразком для наслідування

Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні 75-ї річниці замаху на Адольфа Гітлера закликала до опору зростанню правого екстремізму в Німеччині.

А сам замах і його учасників назвала прикладом, на який повинні орієнтуватися їх противники, передає DPA.

Читайте також: Через тремтіння Меркель змінила офіційний протокол

"Цей день нагадує нам не тільки про учасників операції 20 липня, а й про всі ті, хто виступав проти панування націонал-соціалізму. Ми і сьогодні зобов’язані протистояти всім тим тенденціям, які хочуть знищити демократію", — додала Меркель.

Замах на вбисвство Адольфа Гітлера здійснив Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг 20 липня 1944 року. Вони хотіли здійснити державний переворот і скинути нацистський уряд. Після цього Штауффенберг і близько 200 його спільників були страчені нацистами.

Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг

Меркель зазначила, що організаторів змови проти Гітлера можна назвати зразками для наслідування. І заявила, що Німеччина в боргу перед ними, оскільки повоєнна конституція Німеччини, можливо, не з’явилася б без таких дій.

Як відбувався замах?Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг проніс у своєму портфелі вибуховий пристрій в ставку Гітлера "Вовче лігво", де проходила нарада за участю фюрера. Чотири людини були вбиті, безліч поранено, сам Гітлер, проте, залишився живим.



Штауффенберг і ще три високопоставлених офіцерів було розстріляно в ніч 20 липня, ще одному генерал-полковнику тоді ж дозволили покінчити життя самогубством.

Також Меркель нагадала про недавнє вбивство Вальтера Любці – німецького політика, який виступав на підтримку прийому біженців. Слідство припускає, що злочин міг мати правоекстремістську підгрунтя.

За словами канцлера, цей випадок показав, як важливо підтримувати тих, хто готовий в політичних питаннях брати на себе відповідальність за прийняття рішень.