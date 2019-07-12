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      Через тремтіння Меркель змінила офіційний протокол

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Getty image

      Після інциденту з тремтінням, який повторився втретє за місяць канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила протокол церемонії зустрічі іноземної гості.

      У четвер, 11 липня, вона приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Die Welt.

      Читайте також: Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ

      Die Welt.
      Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/posle-treh-pristupov-drozhi-merkel-prinimala-uchastie-v-oficialnoy-ceremonii-sidya-1107969.html
      Die Welt.
      Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/posle-treh-pristupov-drozhi-merkel-prinimala-uchastie-v-oficialnoy-ceremonii-sidya-1107969.html

      Під час зустрічі двоє іноземних традиційно слухають національні гімни стоячи, однак цього разу канцлерка провела церемонію сидячи.

      Фото з офіційної церемонії // Фото: DPA

       

       

      На червоній доріжці розмістили невеликий постамент із двома білими стільцями, на яких сиділи Меркель та Фредеріксен. За інформацією німецьких ЗМІ, протокол змінили за бажанням самої Ангели Меркель.

      Коли Меркель ставало погано?

      Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

      Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

      Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

      Втретє, 10 липня, Ангела Меркель несподівано почала тремтіти на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні. Після цього Ангела Меркель пішла, ніби нічого не сталося, запевнивши журналістів, що почувається добре.

      "Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку",– сказала Меркель.

      Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Ангела Меркель Данія
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