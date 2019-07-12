Через тремтіння Меркель змінила офіційний протокол

Після інциденту з тремтінням, який повторився втретє за місяць канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила протокол церемонії зустрічі іноземної гості.

У четвер, 11 липня, вона приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Die Welt.

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Die Welt.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/posle-treh-pristupov-drozhi-merkel-prinimala-uchastie-v-oficialnoy-ceremonii-sidya-1107969.html

Die Welt.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/posle-treh-pristupov-drozhi-merkel-prinimala-uchastie-v-oficialnoy-ceremonii-sidya-1107969.html

Під час зустрічі двоє іноземних традиційно слухають національні гімни стоячи, однак цього разу канцлерка провела церемонію сидячи.

Фото з офіційної церемонії // Фото: DPA

На червоній доріжці розмістили невеликий постамент із двома білими стільцями, на яких сиділи Меркель та Фредеріксен. За інформацією німецьких ЗМІ, протокол змінили за бажанням самої Ангели Меркель.

Коли Меркель ставало погано?

Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

Втретє, 10 липня, Ангела Меркель несподівано почала тремтіти на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні. Після цього Ангела Меркель пішла, ніби нічого не сталося, запевнивши журналістів, що почувається добре.

"Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку",– сказала Меркель.

Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео